Молодежь столицы высадит более 100 яблонь в зоне отдыха "Жара"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заводском районе столицы 23 ноября будет заложен яблоневый "Сад надежды", сообщили БЕЛТА в администрации района.
Инициатива закладки такого сада в микрорайоне Чижовка-6А вблизи зоны отдыха "Жара" принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Планируется высадить более 100 саженцев яблони, которые символизирует мир, достаток и обновление, продолжение жизни.
Свою лепту в доброе дело внесут руководство Заводского района и Минского городского комитета БРСМ, а также союзная молодежь из учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования района.
Новая зона отдыха - на берегу Чижовского водохранилища - открылась в начале сентября текущего года, и благоустройство прилегающих территорий продолжается параллельно с заселением нового жилого микрорайона. Новоселы уже оценили мелкий песочек насыпного пляжа, удобные шезлонги. В теплую погоду можно было увидеть и любителей пляжного футбола и волейбола, просто здорового образа жизни на обустроенных здесь площадках и турниках. А после зимы с приходом тепла местные жители и гости смогут насладиться те только прекрасными видами, которые открываются с прогулочных дорожек, скамеек и качелей, но и ароматом яблоневого цвета.-0-