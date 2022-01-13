Молодежный телемост по обсуждению проекта Конституции запустили в Гродненской области

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной молодежный телемост по обсуждению проекта Конституции прошел сегодня в Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Телемост объединил свыше 300 представителей работающей и студенческой молодежи, а также экспертов из различных сфер - представителей местной власти, депутатского корпуса, общественных организаций. Работали студии в Гродно и Лиде, в режиме онлайн к телемосту подключались эксперты и молодежь.

"Очень важно, что мы обсуждаем это именно с молодежью. Все изменения в проекте Конституции направлены прежде всего в будущее. Основной этап государственного строительства завершен - Республика Беларусь независимая и сильная страна. Сейчас же важно обеспечить поступательное развитие вперед. Также многие корректировки призваны привести Основной закон страны в соответствие с реалиями изменившегося мира. Молодежь - будущее страны и все эти изменения нужны в первую очередь им", - отметил во время телемоста председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что при обсуждении проекта Конституции также очень важно услышать обратную связь от молодежи. Не просто довести им информацию, но и понять, какие положения наиболее интересны молодым людям, что, по их мнению, необходимо еще скорректировать или изменить.

Общение проходило в формате открытого диалога. Тематика вопросов различная. В центре внимания молодежи и перераспределение полномочий ветвей власти, и социальная политика, и темы сохранения национальной самобытности и суверенитета.

Телемост лишь один из этапов широкого обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции в Гродненской области. Более чем в 20 диалоговых площадках, которые уже прошли в регионе, приняли участие свыше 1 тыс. молодых людей. Такие встречи, в том числе с участием экспертов, будут продолжены.-0-

Фото Леонида Щеглова