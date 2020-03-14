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14 марта 2020, 16:10

Молодые люди должны быть активными и мыслящими гражданами, а не наблюдателями - Соловей

Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди должны быть активными и мыслящими гражданами, а не наблюдателями. Такое мнение высказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время вручения паспортов юным жителям региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Свой первый документ в Гомельском дворцово-парковом ансамбле получили 30 школьников из разных уголков юго-восточного региона, отличившихся в учебе, творчестве и спорте.

Геннадий Соловей отметил, что в Беларуси делают все возможное, чтобы молодые люди могли получить достойное образование, раскрыть и реализовать свои таланты. "Молодежь - огромный потенциал нашей области и страны, ее трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. А паспорт - это, прежде всего, удостоверение личности, готовой принимать решения и нести за них ответственность. Вы активно проявляете себя, идете в большую жизнь не наблюдателями, а мыслящими и полноправными членами общества. Этого курса придерживайтесь и впредь", - обратился он к ребятам.

По словам губернатора, совсем скоро благополучие страны будет зависеть от умений поколения правнуков победителей Великой Отечественной войны. "Сохраните завоевания своих дедушек и приумножите то, что своим трудом создают ваши родители", - напутствовал Геннадий Соловей. Он также напомнил, что в Светлогорском районе создается мемориал жертвам сожженных деревень. Председатель облисполкома уверен, что монумент на месте деревни Ола будет не только данью памяти, но и посланием будущим поколениям сохранить мир, не допустить повторения ужасов войны.

Торжественный момент с юными исследователями и экологами, волонтерами и спортсменами, математиками и гуманитариями разделили их близкие. Не скрывала волнения девятиклассница из Калинковичей Евгения Якуш. "Это очень ответственно. Постараюсь в будущем оправдать возлагаемые надежды и быть полезной", - рассказала девушка. В свои четырнадцать школьница определилась с планами на будущее. Мечтает поступить в вуз и стать экологом.

Молодые люди получили в подарок Конституцию Республики Беларусь и красочное иллюстрированное издание "Я - гражданин Республики Беларусь". На память от БРСМ - приветственный адрес и сувениры.

С начала этого года 828 юношей и девушек области получили свой первый документ взрослой жизни, в том числе почти 500 - во время всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!".

Ежегодная акция "Мы - граждане Беларуси!" приурочена ко Дню Конституции и проводится по инициативе БРСМ. Ее основная задача - знакомство молодого поколения с историей и значением символики страны, документами, основными законами, правами и обязанностями гражданина Беларуси.-0-

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