Молодые специалисты заложили аллею на территории Могилевской областной детской больницы

17 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аллея молодых специалистов появилась в Могилеве во время республиканского субботника. Ее заложили на территории Могилевской областной детской больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участниками акции стали выпускники Могилевского государственного медицинского колледжа этого года, а также молодые специалисты - те, кто год назад был трудоустроен в это учреждение здравоохранения на первое рабочее место, - сказал председатель Молодежного совета Могилевского областного объединения профсоюзов Кирилл Шустик. - Все прошло на очень позитивной ноте. Сейчас мы установили памятную табличку, но договорились, что в ближайшее время здесь появится тематическая малая архитектурная форма".

К ним присоединился главный врач детской областной больницы, член Совета Республики Игорь Каско. "В свое время школьником я учился в Минске. И тоже принял участие в высадке каштанов на одной из улиц столицы. Теперь, став уже взрослым, проезжаю по улице, вижу это дерево - сильное и красивое, - отметил Игорь Каско. - Традиция высадки деревьев молодыми специалистами - добрая и символичная. Жизнь каждого из них в будущем сложится по-разному, но если они будут приезжать в нашу детскую больницу с лекциями и образовательными семинарами, проходя мимо, вспомнят свои первые годы в профессии".

Всего в акции приняли участие 25 молодых специалистов: те, кто уже работает в Могилевской областной детской больнице, те, кто заканчивает обучение в Могилевском медицинском колледже и уже получил распределение в это учреждение здравоохранение. Они высадили почти 20 саженцев дубов и рябин.-0-

Фото Молодежного Совета Могилевского областного объединения профсоюзов