Молодые таланты в сфере науки и спорта наградят в Витебске

16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Лучших студентов и старшеклассников со всей Беларуси наградят в День студента в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании "Нативита".

Легендарные спортсмены, выдающиеся ученые, представители госорганов и общественных организаций 17 ноября вручат награды более 500 студентам и старшеклассникам. Мероприятие пройдет в формате элитарного клуба молодых талантов TalenClub. Это итоговое событие 2018 года республиканской программы по поддержке талантливой молодежи "Таленавита", главной задачей которой является поиск и поддержка молодых талантов в сфере науки и спорта. На протяжении года в ней приняли участие около тысячи юношей и девушек. По задумке организаторов, итоговый TalenClub в Витебске станет точкой подведения первых результатов, звездным часом для лучших участников года, а также неформальной средой для вдохновения и планирования новых амбициозных целей на следующий год.

Кроме церемонии награждения в программе мероприятия запланированы интеллектуальная игра, посещение спортивных объектов (Витебское государственное училище Олимпийского резерва, Центр Олимпийского резерва по единоборствам), научный круглый стол участников и экспертов студенческой научной смены "Рак под контролем: идеи и методы современной онкологии", встреча с представителями органов государственной власти.

Организаторами программы выступают Витебский государственный медицинский университет, научно-производственная фармацевтическая компания "Нативита" (Витебская область), а также медико-фармацевтический кластер "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты". -0-