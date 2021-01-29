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29 января 2021, 17:24

Молодым людям было важно узнать курс развития страны лично от Президента - преподаватель ГГУ им. Ф.Скорины

Студенты Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины во время встречи с Президентом по видеосвязи
Студенты Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины во время встречи с Президентом по видеосвязи

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодым людям было важно узнать курс развития страны лично от Президента, заручиться его поддержкой. Таким мнением по итогам встречи главы государства со студенческой молодежью поделился с журналистами старший преподаватель кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Алексей Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Алексей Зайцев, интересен был сам формат общения - открытый, откровенный диалог первого лица государства со студентами, преподавателями и молодыми сотрудниками. "В этом разговоре на важные, масштабные темы были затронуты и житейские, бытовые аспекты. Молодежи очень важно было услышать наставления и рекомендации главы государства, ведь вместе с поколением наших родителей он строил страну. И нам важно выстроить свою работу так, чтобы мы могли сохранить наследие предыдущих поколений и в дальнейшем приумножать наш потенциал, экономический и интеллектуальный капитал", - подчеркнул он.

Старший преподаватель уверен: для молодых людей было особенно важно из первых уст узнать позицию Президента по поводу дальнейшего курса развития Беларуси и заручиться его поддержкой на пути созидания. "Он неоднократно подчеркивал и призывал парней и девушек сохранять то, что было создано за годы суверенной республики, преодолевать все трудности на пути. Нам важно чувствовать поддержку главы государства. Президент заверил, что только в наших руках - вся сила для строительства нашей страны", - отметил Алексей Зайцев.

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со студентами БГУ и прямое включение с представителями других вузов страны заняли около четырех часов. В юго-восточном регионе онлайн-встреча прошла на базе Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Студенты и профессорско-преподавательский состав вузов области обсудили актуальные для молодежи и сферы образования вопросы. Готовность молодежи выполнять важные социальные и государственные функции, поддержка со стороны власти, творческий и инновационный потенциал молодых людей, внутренняя и внешнеполитическая ситуация, возможности цифровой эпохи - основные аспекты открытого диалога.-0-

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