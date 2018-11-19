Мониторинг КГК Гомельской области выявил неуплату предприятиями Br300 тыс. экологического налога

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области провел мониторинг и выявил в некоторых организациях региона факты неуплаты в областной бюджет значительных сумм экологического налога за захоронение отходов производства в 2016-2018 годах, сообщили БЕЛТА в КГК.

Например, 2,7 тыс. т отходов производства строительной организации за четвертый квартал 2015 года были захоронены на полигоне Петриковского района. При этом экологический налог не был перечислен на расчетный счет владельца полигона (организации ЖКХ). Это привело к недоплате в бюджет более Br100 тыс.

Аналогичные нарушения требований Налогового кодекса выявлены в 14 организациях региона. Общий размер не уплаченного в бюджет экологического налога составил около Br300 тыс.

По результатам мониторинга субъектам хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений и уплате налога. В бюджет перечислено более Br20 тыс. Взыскание полной суммы остается на контроле. Рассматривается вопрос о привлечении организаций-нарушителей и виновных должностных лиц к административной ответственности.-0-