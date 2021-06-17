Мозырь примет фестиваль "Вытокі" с 24 по 26 июня

17 июня, Минск/Корр. БЕЛТА/. C 24 по 26 июня 2021 года культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" состоится в Мозыре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Масштабный и яркий праздник уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине, оставив много положительных эмоций у жителей этих регионов.

Фестиваль в одном из самых красивых городов белорусского Полесья откроется 24 июня в Мозырском драматическом театре имени Ивана Мележа (ул.Ленинская, 23) экскурсией и программой историко-культурного наследия. В этот день в театре состоятся круглый стол на тему "Продвижение историко-культурного наследия" (16.00), открытие художественной выставки "Кола часу" и выставки детского рисунка (17.30), лекция-презентация "Современное белорусское изобразительное искусство" (18.00), а также концерт органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу" (19.00).

Во второй день фестиваля, 25 июня, пройдут образовательный семинар по продвижению творческих и инновационных проектов (11.00) и культурно-экономическая программа "Капитал места" (14.30, Мозырский нефтеперерабатывающий завод). Ее участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов. Более подробно об олимпийском движении можно будет узнать на семинаре Белорусской олимпийской академии (СШ №16, 15.00).

Центральной площадкой фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" 26 июня станет площадь Ленина и набережная реки Припять. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

Профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей 26 июня в вокальном конкурсе. Лауреаты получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Мозыре завершится 26 июня вечерним гала-концертом (19.00) с участием популярных артистов: "Арт-группа "Беларусы", Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Ирина Дорофеева, группа Jazz City Band, группа "Байсити", Александр Воронище, группа "Дрозды". В 22.30 над небом Мозыря прогремит праздничный салют.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" в 2021 году пройдет также в Бобруйске (15-17 июля) и других городах Беларуси. Финальным аккордом фестиваля станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

"Вытокi" - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона.

Основные задачи проекта "Вытокi" - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный.

Организаторами фестиваля "Вытокi" являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-