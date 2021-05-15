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15 мая 2021, 13:45

Лида принимает культурно-спортивный фестиваль Vytoki

Фото организаторов
Фото организаторов

15 мая, Лида /Корр. БЕЛТА/. Лида стала первым городом в марафоне масштабного фестиваля Vytoki ("Вытокi"). Сегодня здесь открылась одна из самых массовых его площадок - площадка "Vytoki. Крок да Алiмпу", передает корреспондент БЕЛТА.

Основная задача проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов. Направлен фестиваль также на продвижение региональных и национальных брендов, достижений в спорте, науке и искусстве. В программе целый комплекс спортивных, культурных, семейных, художественно-тематических мероприятий. Сегодня, к примеру, площадка "Vytoki. Крок да Алiмпу", объединила свыше 20 локаций, посвященных различным видам спорта.

"2021 год объявлен Годом народного единства, кроме того в этом году мы отмечаем 30-летний юбилей Национального олимпийского комитета. Поэтому и приняли решение провести подобный фестиваль, причем провести именно в небольших городах. При этом показать не только спортивные достижения, но и культуру, особенности регионов. Главная же цель фестиваля - объединение. Это прежде всего семейный праздник, важно, чтобы родители и дети знакомились со спортом не по телевизору, а на таких площадках", - отметил вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок.

Для самых юных участников фестиваля устроили олимпийский квест, позволяющий познакомиться с локациями и видами спорта. На каждой из 15 квестовых площадок необходимо было выполнить задание. Например, после знакомства с академической греблей преодолеть дистанцию в 100 или 200 м на гребном тренажере. На одной из площадок мастер-класс давал победитель чемпионатов мира по гиревому спорту и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Евгений Назаревич. Гостям локации также предлагали испытать себя в поднятии гири.

На площадке легкой атлетики дети пробовали свои силы в забегах с препятствиями, отвечали на вопросы викторины. Одно из заданий - селфи с олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту Геннадием Авдеенко. На локациях игровых видов спорта - гандбола, баскетбола, волейбола - необходимо было показать мастерство владения мячом, меткость в броске в корзину или ворота, а также блеснуть знаниями при ответах на забавные и познавательные вопросы. За прохождение всего квеста участников ожидали призы.

"Отличное начинание. Уверен, что такой подход позволит привлечь детей в спортивные школы, да и просто увеличит количество сторонников здорового образа жизни", - подчеркнул во время открытия фестиваля олимпийский чемпион по гандболу, уроженец Гродненской области Андрей Барбашинский.

Программа праздника насыщена не только спортивными событиями. Накануне, к примеру, в Лиде прошли презентации современного белорусского искусства, а также образовательные программы и семинары. В частности, оценили потенциал региона для развития внутреннего туризма, разработку и продвижение инновационных национальных и региональных брендов. Сегодня презентации местных брендов была посвящена и одна из площадок фестиваля.

В культурной программе фестиваля Vytoki - концерты, вокальные конкурсы, мастер-классы и даже танцевальный батл.

На протяжении всего фестивального дня работают фуд-корты, зоны семейного отдыха, выставки-продажи. Завершится праздник ярким вечерним концертом звезд белорусской эстрады.

Спортивно-культурный фестиваль Vytoki в 2021 году пройдет в шести городах Беларуси. Помимо Лиды его примут Орша (3-5 июня), Кобрин (10-12 июня), Мозырь (24-26 июня), Бобруйск (15-17 июля), Жодино (5-7 августа).

"Вытокі" (Vytoki) - белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов.

Организаторы - Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, "АртХаос" и "БелБрендАудит".-0-

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