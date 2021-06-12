ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" в Кобрине

12 июня, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине проходит культурно-спортивный фестиваль "Вытокі". "Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов. Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный. Основные задачи проекта "Вытокi" - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторы фестиваля - Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

Фото Дениса Костюченко