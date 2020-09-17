"Мозырские молочные продукты" возобновили поставки в Китай

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. КПУП "Мозырские молочные продукты" возобновило поставки в Китай. Об этом шла речь во время посещения предприятия председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем, передает корреспондент БЕЛТА.

В августе-сентябре на предприятии отгрузили 125 т сухого обезжиренного молока в Китай. Впервые этот рынок был открыт в 2018 году, когда "Мозырские молочные продукты" диверсифицировали экспортные поставки в ЕАЭС и третьи страны - Китай, Пакистан, Марокко, Турцию. С 2018 года предприятие подтверждает соответствие циклов производства стерилизованного и сухого молока, масла и творога требованиям исламских норм, стандартам "Халяль".

По итогам первого полугодия объем внешней торговли сложился с темпом роста 73,8%. Основные направления экспортных поставок - Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина.

Как рассказала директор КПУП "Мозырские молочные продукты" Елена Косуха, предприятие работает стабильно. В среднем в день на переработку поступает более 270 т молока. Сырьевая база - хозяйства Мозырского, Ельского и Наровлянского районов. Выручка от реализации продукции за январь-июль составила Br67,8 млн с темпом роста 106,9% к аналогичному периоду прошлого года.

В связи со строительством новых молочно-товарных ферм и наращиванием объемов производства молока сельхозорганизациями, "Мозырские молочные продукты" наращивают мощности по переработке молока. Так, в этом году реализован инвестпроект - возведена пристройка к производственному корпусу №2 с установкой дополнительных мощностей для молока по 50 т каждая. В разработке также другие проекты по увеличению емкостного хозяйства, доукомплектованию оборудования для линии по переработке молока REDA.

Председатель Гомельского облисполкома ознакомился с производственным потенциалом предприятия, уточнил перспективы развития, поинтересовался социальной поддержкой трудящихся. Он также пообщался с коллективом. Губернатор поблагодарил работников за труд, подчеркнув, что 9 из 40 предприятий, занесенных на областную Доску почета, - из Мозырского района.

На предприятии работают более 460 человек. Ежемесячно предприятие предоставляет работникам продуктовый комплект на Br100 каждому. В ассортименте предприятия более 70 наименований - молоко различной жирности, кисломолочные продукты, сметана, сливки, творог и творожные изделия, десерты, сливочное масло. Вся продукция вырабатывается только из натурального молока.-0-