Мозырский НПЗ обновил резервуары промпарка

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ обновляет резервуары промпарка основного производства. В течение года эта работа проходила в плановом порядке, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Программа по ремонту резервуаров на 2020 год была насыщенная, уточнили на заводе. В настоящее время она выполнена фактически в полном объеме. В промежуточных парках топливно-каталитического производства на плановый ремонт выведена группа вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.

Так, отремонтированы резервуары №53 и №85. Первый из них вместимостью 3 тыс. куб.м эксплуатируется с 1976 года, практически с открытия НПЗ. На объекте заменены элементы кровли с восстановлением антикоррозионной защиты. Для восстановления резервуара №85 вместимостью 1 тыс. куб.м, эксплуатируемого с 2009 года, потребовался более широкий фронт ремонтных работ. Здесь заменили 20% элементов днища и патрубки, восстановили антикоррозионную защиту.

В промежуточном парке комплекса ЛК-6У №1 были выведены в ремонт резервуары №48 и №49 вместимостью по 3 тыс. куб.м. Оба эксплуатируются с 1975 года. По итогам технической диагностики принято решение о полной замене первого из них. Она запланирована на 2021 год, уже разработана проектно-сметная документация. По второму определяется вид и объемы работ.

Капремонты резервуаров прошли и в промежуточном парке комплекса ЛК-6У №2. Объем работ был значительно выше. Обновлен резервуар №60, идет ремонт резервуара №57 вместимостью 3 тыс. куб.м. Оба эксплуатируются с 1979 года. Монтажные работы планируют завершить до конца текущего года, а восстановление антикоррозионной защиты проведут весной 2021 года.

Также прошла диагностика резервуаров промпарка ЛК-6У №2 №55 и №61 по 3 тыс. куб.м каждый. "Эти объекты эксплуатируются более 40 лет, поэтому требуют основательного подхода", - рассказали на предприятии.

На весну 2021 года запланирован ремонт одного из самых молодых резервуаров вместимостью 3 тыс. куб.м. Работы начнут с наступлением благоприятных погодных условий.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-