Мозырский НПЗ увеличил производство кислорода для медицинских целей

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский НПЗ в 7 раз увеличил производство кислорода в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Медицинский кислород используют для лечения пациентов с астмой, пневмонией, а также при стенокардии, сердечной недостаточности и других недугах. Мозырский НПЗ поставляет его в стационары региона, а также других областей страны. Особенно актуально это направление стало при пандемии коронавируса. На подъеме заболеваемости в стране Мозырский НПЗ поступательно наращивал выпуск необходимого для сферы здравоохранения продукта - медицинского кислорода.

"Наиболее серьезные осложнения у больных коронавирусом - поражение органов дыхания. Когда легкие не справляются со своей функцией, пациентам требуется кислородная поддержка. Для этого используют аппараты ИВЛ и кислородные маски. С помощью такой терапии спасают сотни жизней, поэтому при необходимости завод готов и дальше обеспечивать потребности страны в этом стратегическом продукте", - подчеркнули на предприятии.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-