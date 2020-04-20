20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" завершает подготовку к пуску установки гидрокрекинга, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

На строящейся комбинированной установке гидрокрекинга завершили монтаж оборудования сырьевых насосов гидрокрекинга Р-101 А/В/С. "Это оборудование - критически важное звено в технологической цепочке гидрокрекинга. Насосы подачи сырья - в числе уникальных агрегатов этого объекта. Постоянная подача жидкого сырья в зону реакции напрямую влияет на безопасную эксплуатацию установки, поэтому для насоса Р-101А вместо электродвигателя предусмотрен привод от паровой турбины ST-101А. Это позволит подавать сырье на охлаждение и промывку реакторного блока даже в случае аварийного сбоя подачи электроэнергии", - рассказали на Мозырском НПЗ.

Два насоса оснащены внушительными электродвигателями мощностью 2250 кВт каждый. Для них предусмотрены маслостанции и щиты управления. Отдельная маслосистема предназначена для турбинного агрегата.

Монтировали оборудование под контролем представителей голландской компании - производителя насосов и компании по монтажу турбинного оборудования. "Представители шефмонтажа отметили профессионализм и высокий технический уровень наших работников, оперативность их действий в решении возникающих вопросов. Специалисты производителя оставили рекомендации по дальнейшей сохранности оборудования и подготовке его к пусковому этапу", - отметили на предприятии.

Как сообщалось, комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы и 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит заметно увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком нефтепродуктов и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта - более $1,2 млрд.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-