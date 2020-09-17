17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский центр творчества детей и молодежи отметил новоселье, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр притяжения юных талантов приобрел собственное здание. До этого занятия с детьми и подростками велись в приспособленных помещениях. Дети занимались в стесненных условиях. Новый дом для развития по площади в 5 раз больше прежнего.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поздравил педагогов и ребят с новосельем. "Разглядеть талант в ребенке, раскрыть его, поддерживать, когда он сомневается, и уверенно вести к мастерству и покорению новых вершин - задача истинного творческого педагога. Именно эти задачи успешно решают 60 педагогов центра. Доказательством тому служат 90 наград различного достоинства в международных, республиканских и областных конкурсах, которые ребята завоевали за прошлый учебный год. На протяжении нескольких лет центр остается одним из лидеров в своем направлении в области", - сказал он.

Губернатор уверен, что при таком высоком потенциале и благодаря созданным комфортным условиям для работы и творчества юные мозыряне будут и дальше развивать свои таланты, покорять новые вершины, прославлять регион и страну. "Создавайте новое, сохраняя то, что у вас уже есть", - напутствовал Геннадий Соловей.

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