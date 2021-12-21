Музей-усадьба Репина под Витебском приглашает на фотоквест и зимние развлечения

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Музей-усадьба Ильи Репина "Здравнево" в Витебском районе приглашает 26 декабря на новогодние развлечения, игры и конкурсы, сообщили БЕЛТА в областном краеведческом музее.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00. В программе - новогодняя развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры, конкурсы, беспроигрышная лотерея, выступления участников клуба славяно-горицкой борьбы. Также гостей ожидают мастер-класс по стрельбе из лука, фотоквест "КлеВО в "ЗдравнеВО", угощения и зимние развлечения.

Участником фотоквеста по территории дома-музея художника сможет стать любой желающий: с собой должен быть телефон с камерой и интернетом. Команды получат карты усадьбы, где обозначены места с заданиями. Игрокам предстоит распознать картины Репина по прикрепленным фрагментам, используя альбом фотоквеста в музейной группе в "ВКонтакте" (нужно быть ее подписчиком). Главный приз получит команда, которая правильно определит все картины живописца и сделает креативные снимки.

На праздник в "Здравнево" будет организован бесплатный подвоз музейным транспортом с конечной остановки "Руба" и обратно по окончании программы. Для этого необходимо доехать рейсовым автобусом №26 Тирасполь - Руба (остановка "Ратуша" в 11:06) до конечной остановки "Руба". Затем гостей в музей-усадьбу довезет микроавтобус. По окончании праздника в 15:20 музейный транспорт отвезет участников обратно на остановку: отправление автобуса в Витебск в 15:50.

Стоимость билета на мероприятие для детей школьного возраста Br8, взрослых - Br12. Дети дошкольного возраста, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды - бесплатно.-0-