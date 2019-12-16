"Мы такие танцы не знали" - студенты и кадеты собрались на новогоднем балу в Витебске

16 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первый областной новогодний бал с участием лучших студентов учреждений высшего образования, учащихся Витебского и Полоцкого кадетских училищ проходит в городе на Двине, передает корреспондент БЕЛТА.

Начался праздник в концертном зале филармонии. Здесь лучшим студентам и учащимся Витебской области руководитель региона Николай Шерстнев вручил дипломы и памятные сувениры. Он пожелал молодежи не останавливаться на достигнутом и приумножать свои знания. "Думаю, сегодня будет положена хорошая традиция на долгие времена. Хотелось бы возродить бальное искусство, те танцы, которые уже забыты, а это история нашего народа. Вот с вас, ребята, и начинаем. Надеюсь, первый блин не будет комом и станет красивым праздником", - обратился к молодежи губернатор.

После церемонии награждения симфонический оркестр и солисты областной филармонии пригласили гостей на концерт классической музыки.

На первый областной бал приехали около 300 человек, из них 30 танцевальных пар. В том числе молодые люди из Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова Андрей Астахов и Марта Курлович. "До бала мы не были знакомы, приглашение на мероприятие такого масштаба стала неожиданностью. Мы такие танцы не знали, максимум - вальс в школе на выпускной, поэтому месяц интенсивно готовились к балу. Хорошо, что такая традиция возрождается, ведь старые танцы передают эпоху тех времен", - отмечают ребята.

Вторая часть праздника переместится в танцевальный зал филармонии. Красивые молодые пары закружатся в вальсе, исполнят венгерку, полонез, мазурку. Областной бал стал частью программы республиканской благотворительной акции "Наши дети".-0-