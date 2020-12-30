На белорусско-латвийской границе большегрузы встречали Дед Мороз со Снегурочкой

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебские таможенники второй раз провели новогоднюю акцию на пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе, где водителей большегрузов встречали Дед Мороз и Снегурочка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

В пунктах пропуска "Урбаны" в Браславском районе и "Григоровщина" в Верхнедвинском районе водителей, пересекающих границу с Латвией, ожидал сюрприз. В преддверии рождественских и новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка - сотрудники Витебской таможни - встречали и провожали автоколонны. Новогодняя акция прошла с таким же успехом, как и несколько лет назад.

Водители большегрузов не остались равнодушными и, несмотря на возраст, а многим было 40-50 лет, радовались, как дети. Они с энтузиазмом доставали из мешка Деда Мороза предсказания на грядущий год, спрашивали, успеют ли вернуться домой до боя курантов. И выстраивались в очередь за селфи с бородатым сказочным стариком. Главный зимний волшебник заверил, что в 2021 году всех ждет счастье, удача и много хорошего. На память о встрече с новогодними героями у водителей, кроме фотографий, остались календари и сувениры.

Дед Мороз и Снегурочка также поздравили всех сотрудников таможенных постов. В их нелегкой работе пожелали успехов, больше положительных моментов. Заглянули они и к верхнедвинским школьникам. Учащиеся таможенных классов гимназии райцентра получили от Деда Мороза и его внучки сладкие подарки и памятные сувениры, а гостям подарили самодельные открытки.-0-