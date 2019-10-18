На "Большой перемене" в Гомеле соберутся школьники из трех стран

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 13-й открытий международный турнир по интеллектуальным играм среди школьников "Большая перемена - 2019" пройдет в Гомеле 19-20 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельского городского Совета депутатов, директор СШ №11 Гомеля Наталья Литвинова.

За награды интеллектуального турнира посоревнуются школьники из всех областей Беларуси, а также представители России, Украины. Всего планируется участие 62 команд школ, лицеев, гимназий, домов детского творчества, клубов интеллектуальных игр - это около 400 юных знатоков и их тренеров.

В первый день юные знатоки будут соревноваться в индивидуальной "Своей игре", турнирах по брейн-рингу. Второй день определит лучших в финалах названных состязаний, а также в "Что? Где? Когда?" и командной "Своей игре".

По итогам будут названы победители в двух возрастных категориях - среди ювеналов (учащиеся до 9-го класса включительно) и юниоров (старшие школьники, 10-11-е классы). Им вручат медали, кубки, призы.

Помимо интеллектуальных состязаний, ребят ожидают экскурсии по культурно-историческим достопримечательностям Гомеля, вечер дружбы, познавательная программа.

Первый турнир "Большая перемена" прошел в 2008 году. В 2010 году он приобрел статус республиканского, в 2011 году - открытого международного.

Интеллектуальное мероприятие проводится под эгидой Гомельского городского Совета депутатов, главного управления образования Гомельского облисполкома, в оргкомитет входят администрации средних школы №11 и №61 областного центра, поддержку оказывают общественные объединения и организации, областной институт развития образования.-0-