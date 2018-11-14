На "Дажынках" в Ивье впервые прозвучит гимн праздника

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивье на "Дажынках" Гродненской области впервые прозвучит гимн праздника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.

Ивье 17 ноября станет столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села. По традиции в этот день подведут итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона и наградят победителей сельскохозяйственных соревнований. Одним из центральных событий станет шествие передовиков сельского хозяйства. К празднику подготовлена интересная программа, запланировано немало открытий и приятных сюрпризов.

Например, в Ивье впервые прозвучит гимн "Дажынак". Автор стихов - уроженец Ивьевщины Иван Коренда. Символом праздника станет корзина "Богач", наполненная зерном нового урожая со всех районов области. Высота ее составит около 3 м.

"В центре города будет работать тематическая площадка "Толока", на которой гости праздника познакомятся с подворьями всех районов области и хозяйств Ивьевского района. На протяжении всего дня будут проходить концерты, театральные постановки, запланирована работа выездной торговли, дегустация блюд, отдельные зоны откроются и для детей", - отметили в облисполкоме. Пройдут выставки и презентации сельскохозяйственной техники от ведущих белорусских производителей.

Традиционно к "Дажынкам" приурочены открытия знаковых объектов. На набережной в Ивье появится выставка "Водное царство Золотой рыбки". Скульптуры для нее в подарок городу изготовили районы области. Также на берегу озера запланировано открытие сквера влюбленных. Здесь же в праздничный день зарегистрируют пару молодоженов.

Всего к празднику в Ивьевском районе обновлено свыше 120 объектов. Большинство относятся к социальной сфере. В районном центре отремонтированы три дошкольных учреждения. В порядок приведены школы в агрогородках Трабы, Эйгерды, Юратишки и Геранены, дома культуры в Липнишках и Морино. Серьезно преобразилось здание районного Дома культуры. Здесь обновлено освещение в зале, оборудование сцены, отремонтированы кабинеты и внутренние помещения, библиотека, преобразился фасад. Заасфальтированы и все дворовые территории в Ивье, приведена в порядок дорожная сеть.

Открылся после реконструкции стадион, превратившийся в современный легкоатлетический центр. Здесь в праздничный день для участия в культурно-спортивной "Сельской эстафете" соберутся команды со всей области. В нынешнем году главной темой насыщенной сельским колоритом программы станет сказка "Колобок", объединенная десятком тематических конкурсов. В одном из них командам надо будет на скорость повторить сюжет известной сказки, а в другом посоревноваться в поедании сосисок. Проверят участников и на меткость в турах "Снайпер" и "Аграрный баскетбол". Мишенью для дротиков станут яблоки, а баскетбольной корзиной послужит ведро, в которое нужно будет попасть картофелиной. В сельском боулинге шары и кегли заменят на капусту и бутылки, наполненные горохом.

В вечерней программе праздника концерты ансамбля "Песняры" и группы "Дрозды". Завершатся гуляния дискотекой.-0-