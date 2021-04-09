На диалоговой площадке в Гродно обсудили молодежный рынок труда

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол на тему "Молодежь на рынке труда: проблемы и пути решения" проходит сегодня на базе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродно для проведения республиканского круглого стола на тему молодежного рынка труда был выбран не случайно. Областной центр в 2021 году стал молодежной столицей Беларуси. Встречу организовали в формате диалоговой площадки, участие в которой приняли представители органов власти, активисты профсоюзного движения и молодежных организаций, а также сотрудники Купаловского университета, в том числе и молодые специалисты.

"Сегодня уровень безработицы среди молодежи в целом по стране сложился на уровне 6,5%. Не сказать, что это высокий показатель, но тем не менее мы видим процессы происходящие на молодежном рынке труда, реагируем на них", - отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Он подчеркнул, что важно соблюсти баланс спроса и предложения. Сфере образования готовить необходимо тех специалистов, которые на конкретный момент востребованы в экономике.

Для балансирования этих моментов с 2018 года Минтруда разрабатывает прогноз потребности в кадрах на ближайшие пять лет. Прогноз позволяет молодому человеку еще до поступления сориентироваться, насколько та или иная профессия будет востребована к моменту окончания им университета или среднеспециального учебного заведения.

К слову, уровень молодежной безработицы в Гродненской области сегодня самый низкий по стране. По словам заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка, этого удалось достичь благодаря нескольким факторам. В том числе тому, что 100% выпускников университетов и колледжей обеспечиваются первым рабочим местом.

"Есть различные тенденции. Да, мы должны развивать направления, востребованные у молодежи. Например, в сфере услуг или IT доля молодежи составляет 50% и более. Но, например, в сфере соцзащиты молодежи практически нет", - отметил Виктор Пранюк. По его словам, также требует обсуждения, прежде всего с молодежью, и дисбаланс по специалистам с высшим образованием, сложившийся между городом и сельской местностью.

Темой для обсуждения стали и новые подходы к трудоустройству, которые продиктованы активным развитием технологий, появлением новых сфер. Например, в той же IT-сфере молодые люди порой начинают создавать продукт, зарабатывать еще до достижения возраста, когда можно работать официально. На диалоговой площадке подняли вопрос о том, как сделать такую работу для подростков легальной.-0-