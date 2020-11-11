На диалоговых площадках в Гродненской области поступило более 60 инициатив в различных сферах

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По итогам работы диалоговых площадок в Гродненской области поступило свыше 60 инициатив в различных сферах. Об этом сегодня во время пленарного заседания, посвященного итогам работы диалоговых площадок в регионе, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

С середины октября в Гродненской области состоялось 9 тематических диалоговых площадок. Участие в них приняли депутаты различных уровней, представители органов власти, профессиональных и бизнес-сообществ, студенческой и рабочей молодежи, общественных организаций и политических партий, а также неравнодушные жители области с активной гражданской позицией. Площадки были организованы по принципу панельных дискуссий, где все собравшиеся могли высказывать свои предложения. Инициативы были отработаны экспертами, проанализированы и систематизированы по сферам.

Тематика предложений различна и затрагивает едва ли не все сферы жизни от перераспределения конституционных полномочий Президента, правительства, парламента, местных органов и изменения избирательной системы до стимулирования на законодательном уровне здорового образа жизни, создания преференций для молодых бизнесменов и еще более комфортных условий для инвесторов.

"Для дальнейшего рассмотрения будут направлено 62 инициативы на различную тему. Из них 24 предложения касаются государственной молодежной политики. Свыше десяти инициатив представлены в социальной сфере. В сфере конституционного реформирования и партийного строительства поступило 10 предложений, 9 инициатив касаются повышения роли местного управления и самоуправления. Поступали также предложения в сферах бизнеса и экономики", - рассказал Владимир Караник. Инициативы от региона будут рассмотрены на республиканском уровне, в том числе их представят для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.

"Диалоговые площадки себя хорошо зарекомендовали. Плодотворные дискуссии стали возможностью сверить часы. Ведь многие востребованные обществом изменения уже нашли свое отражение в проектах, законах, указах, которые сейчас проходят согласование на различных уровнях", - обратил внимание Владимир Караник. Он подчеркнул и образовательную роль таких площадок. Многие идеи и инициативы можно беспрепятственно реализовать, им будет оказана необходимая поддержка. Например, поддержано предложение сделать постоянной работу некоторых площадок, действующих на базе высших учебных заведений.

Во время пленарного заседания помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев отметил, что диалоговые площадки помогают увидеть запросы общества, соотносить их с тем, что планируется сделать. "Но ко всем возможным изменениям или нововведениям надо подходить взвешенно", - сказал он.

По словам председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктора Лисковича, работа диалоговых площадок в Гродненской области была продуктивной. "Важно, что есть возможность людям с разными мнениями сесть за стол переговоров и конструктивно обсудить, что делать в той или иной ситуации. Только мирным путем мы можем разрешить возникающие вопросы быстро и качественно", - добавил он.-0-