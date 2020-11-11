На диалоговых площадках в Гродненской области поступило более 60 инициатив в различных сферах

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:15 Мозырский ДОК прогнозирует рост экспорта древесно-волокнистых плит в полтора раза Регионы
17:13 Несанкционированный марш независимости проходит в Варшаве В мире
17:07 В Дятловском районе мужчина ночью влез в сельмаг Происшествия
17:06 ЕЭК: в ЕАЭС удается сдерживать распространение COVID-19 Экономика
16:55 Саннадзор: самая суровая санкция за нарушение санитарных норм - риск болезни близких Регионы
16:51 В Беларуси урегулируют деятельность гаражных кооперативов Общество
16:49 В Германии из здания таможни неизвестные украли более 6 млн евро В мире
16:46 Беларусь в январе-сентябре увеличила экспорт в Камчатский край на 23% Экономика
16:44 РЕПОРТАЖ: Малыши в бассейне - нет и года, а плавают лучше некоторых взрослых Регионы
16:38 Энергоисточники на местных ТЭР мощностью 150 МВт введут в Минской области в новой пятилетке Регионы
16:31 Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничные в период эпидемии Общество
16:27 Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре в экономику Беларуси $6,4 млрд Экономика
16:26 БУТБ предлагает расширить применение биржевого механизма в торговле Беларуси и Украины Экономика
16:22 Подросток спас пятилетнего брата при пожаре в Жлобинском районе Происшествия
16:18 Центр поддержки технологий и инноваций создали в "Великом камне" Экономика
16:18 Сукало: неоказание помощи пациентам - нарушение клятвы Общество
16:11 В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Денисовской Регионы
16:10 "Белпочта" намерена ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений Регионы
16:07 Снопков обсудил с послом Казахстана промкооперацию и сотрудничество в АПК Экономика
16:05 Экономика Украины не выдержит полного локдауна - премьер-министр В мире
15:58 Сотрудники МЧС спасли семью при пожаре в минской квартире Происшествия
15:53 Страны ОДКБ обменялись опытом борьбы с COVID-19 в вооруженных силах Общество
15:53 Минчанина будут судить за оскорбительный комментарий в адрес сотрудника ОВД Происшествия
15:50 Крупное отделение почтовой связи открылось в Витебске после реконструкции Регионы
15:46 На диалоговых площадках в Гродненской области поступило более 60 инициатив в различных сферах Регионы
15:42 ЕС закупит 300 млн доз вакцины от коронавируса у компаний Pfizer и BioNTech В мире
15:40 Бобруйские поджигатели развели костер на железной дороге Происшествия
15:33 Зась: в ОДКБ приветствуют установление мира в Карабахском регионе Политика
15:31 Предварительное урегулирование споров между хозсубъектами активно используется в ЕАЭС - Малкина Экономика
15:23 В период эпидемии COVID-19 следует научить детей соблюдать личное пространство - эксперт Общество
Все новости
Все новости
Регионы
11 ноября 2020, 15:46

На диалоговых площадках в Гродненской области поступило более 60 инициатив в различных сферах

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По итогам работы диалоговых площадок в Гродненской области поступило свыше 60 инициатив в различных сферах. Об этом сегодня во время пленарного заседания, посвященного итогам работы диалоговых площадок в регионе, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

С середины октября в Гродненской области состоялось 9 тематических диалоговых площадок. Участие в них приняли депутаты различных уровней, представители органов власти, профессиональных и бизнес-сообществ, студенческой и рабочей молодежи, общественных организаций и политических партий, а также неравнодушные жители области с активной гражданской позицией. Площадки были организованы по принципу панельных дискуссий, где все собравшиеся могли высказывать свои предложения. Инициативы были отработаны экспертами, проанализированы и систематизированы по сферам.

Тематика предложений различна и затрагивает едва ли не все сферы жизни от перераспределения конституционных полномочий Президента, правительства, парламента, местных органов и изменения избирательной системы до стимулирования на законодательном уровне здорового образа жизни, создания преференций для молодых бизнесменов и еще более комфортных условий для инвесторов.

"Для дальнейшего рассмотрения будут направлено 62 инициативы на различную тему. Из них 24 предложения касаются государственной молодежной политики. Свыше десяти инициатив представлены в социальной сфере. В сфере конституционного реформирования и партийного строительства поступило 10 предложений, 9 инициатив касаются повышения роли местного управления и самоуправления. Поступали также предложения в сферах бизнеса и экономики", - рассказал Владимир Караник. Инициативы от региона будут рассмотрены на республиканском уровне, в том числе их представят для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.

"Диалоговые площадки себя хорошо зарекомендовали. Плодотворные дискуссии стали возможностью сверить часы. Ведь многие востребованные обществом изменения уже нашли свое отражение в проектах, законах, указах, которые сейчас проходят согласование на различных уровнях", - обратил внимание Владимир Караник. Он подчеркнул и образовательную роль таких площадок. Многие идеи и инициативы можно беспрепятственно реализовать, им будет оказана необходимая поддержка. Например, поддержано предложение сделать постоянной работу некоторых площадок, действующих на базе высших учебных заведений.

Во время пленарного заседания помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев отметил, что диалоговые площадки помогают увидеть запросы общества, соотносить их с тем, что планируется сделать. "Но ко всем возможным изменениям или нововведениям надо подходить взвешенно", - сказал он.

По словам председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктора Лисковича, работа диалоговых площадок в Гродненской области была продуктивной. "Важно, что есть возможность людям с разными мнениями сесть за стол переговоров и конструктивно обсудить, что делать в той или иной ситуации. Только мирным путем мы можем разрешить возникающие вопросы быстро и качественно", - добавил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область Караник
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Мозырский ДОК прогнозирует рост экспорта древесно-волокнистых плит в полтора раза
Саннадзор: самая суровая санкция за нарушение санитарных норм - риск болезни близких
РЕПОРТАЖ: Малыши в бассейне - нет и года, а плавают лучше некоторых взрослых
Дмитрий Кулак Энергоисточники на местных ТЭР мощностью 150 МВт введут в Минской области в новой пятилетке
Фото из архива В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Денисовской
Министр связи и информатизации Константин Шульган и генеральный директор "Белпочта" Светлана Юркевич "Белпочта" намерена ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко о современных вызовах: кто наберется мужества и выдержит, тот сохранит свое государство
Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею, призывы к бойкоту несостоятельны - Головченко
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 266 пациентов с COVID-19
Приглашение в "Джакарту": в Minsk World – приемка нового дома и лучшие условия для покупки квартир!
Топ-новости
Сохранить добрососедство как главную ценность - Лукашенко пригласил Польшу к диалогу о будущем отношений
Принятие Бундестагом ФРГ резолюции по Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны
Нацбанк отмечает стабилизацию ситуации на депозитном и валютном рынках
Продажу билетов на ЧМ-2021 по хоккею планируют начать до конца года
Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничные в период эпидемии
Саннадзор: самая суровая санкция за нарушение санитарных норм - риск болезни близких
В ГА ООН приняли инициированную Беларусью резолюцию по запрещению разработки новых видов оружия массового уничтожения
Каждый произведенный БелАЭС киловатт-час должен использоваться рационально - Малашенко
Беларусь за пять лет увеличила производство инновационной продукции в 1,5 раза
В период эпидемии COVID-19 следует научить детей соблюдать личное пространство - эксперт
В Беларуси завершается уборка кукурузы
Мы должны создать студентам все условия для развития - Мартынюк
"Витебские ковры" будут наращивать продажи через сетевую торговлю
"Буду лечить даже личного врага" - Руммо о призывах к забастовкам врачей
РЕПОРТАЖ: Малыши в бассейне - нет и года, а плавают лучше некоторых взрослых
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.