На дорогах Минской области после зимы ликвидировано уже 5,6 тыс. кв.м ямочности

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно 45-50 бригад заняты ямочным ремонтом дорог местного значения в Минской области. Об этом сообщил начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения КУП "Минскоблдорстрой" Валентин Вовченко сегодня на пресс-конференции "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" в пресс-центре БЕЛТА.

Организация (23 филиала) обслуживает, ремонтирует и содержит 16 тыс. км местных дорог региона, из них 8,3 тыс. - в асфальтобетонном покрытии. "В марте основным направлением работы остается зимнее содержание, а также ямочный ремонт. Но уже начинаем работу по уборке мусора, посторонних предметов. По 45-50 бригад ежедневно заняты на ямочном ремонте. По состоянию на вчерашний день на дорогах Минской области ликвидировано 5,6 тыс. кв.м ямочности", - рассказал Валентин Вовченко.

Но работы еще немало - остается около 4 тыс. кв.м ям. При ремонте дорожники применяют складируемые органоминеральные смеси, или так называемый холодный асфальтобетон, который схватывается под воздействием солнца. По мнению специалистов, такая технология удобна из-за длительного хранения смеси, простоты ее применения, а также возможности открывать движение сразу после уплотнения смеси. Да и для машин такой вид покрытия безопасен.

"Асфальтобетонную смесь сможем использовать только при установившейся среднесуточной температуре плюс 5 градусов. Для этого у нас есть 27 установок по производству смеси. Надеюсь, что погодные условия не преподнесут нам таких "подарков", как это было в 2013 году, когда все готовились к весне, но резко пришли морозы", - добавил Валентин Вовченко.-0-