На электронных торгах продали костел XVIII века, где крестили отца Янки Купалы

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На электронных торгах продали костел XVIII века, в котором крестили отца Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Главная достопримечательность города Узды (Минская область) - бывший Крестовоздвиженский костел, построенный в 1798 году, продан за Br27 тыс. 241 единственному участнику электронных торгов на площадке "БУТБ-Имущество". Покупателем стал местный житель. Помимо самого здания костела инвестору также досталось право аренды земельного участка площадью 39,7 сотки сроком на 99 лет.

Выполненное в неоготическом стиле двухэтажное здание храма, где в 1843 году крестили отца классика белорусской литературы Янки Купалы, с конца 50-годов прошлого века служило районным центром культуры. Именно в этом статусе оно и было выставлено на торги.

Чтобы найти покупателя, местным властям потребовалось более трех лет. Теперь здание бывшего костела ждет реконструкция. Новый собственник обязан ввести объект в эксплуатацию в течение 2 лет с момента заключения договора купли-продажи. При этом, несмотря на то, что по согласованию с Узденским райисполкомом покупатель вправе изменить целевое назначение недвижимого имущества, при проведении реставрационных работ внешний облик здания и его историко-стилистические особенности должны быть сохранены.-0-

Фото Белорусской универсальной товарной биржи