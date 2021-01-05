5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельской ТЭЦ-2 реализовали несколько строительных проектов в минувшем году, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Ксения Шапорова.

Проекты направлены на повышение уровня эксплуатации, надежности и эффективности работы энергетического оборудования. "Наиболее важные из них - модернизация двух участков тепловой сети микрорайона Энергетиков Гомеля. Изношенные стальные трубопроводы подземных тепловых сетей заменены на современные ПИ-трубы, предварительно изолированные пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке с проводами системы оперативного контроля утечек теплоносителя. Суммарная протяженность вновь смонтированных сетей составила почти километр", - рассказали на предприятии.

Продолжается модернизация автоматической системы контроля водно-химического режима первого и второго энергоблоков. В рамках работ производится замена устройств подготовки пробы и приборов химконтроля на более современные. Новая система обеспечит непрерывное измерение и хранение важных параметров водно-химического режима энергоблока, таких как содержание кислорода, электропроводимость и других.

Дополнительно была предусмотрена организация автоматизированных рабочих мест с отображением текущих и архивных значений контролируемых параметров водно-химического режима. Данные выводятся в цифровом виде, в виде таблиц и временных графиков. "Реализация данного объекта позволит поднять на качественно новый уровень ведение водно-химического режима энергоблока и повысить надежность работы энергетического оборудования", - уточнила пресс-секретарь.

Вторую жизнь обрел и один из энергоблоков ТЭЦ-2 мощностью 180 МВт.

Пристальное внимание в филиале уделяют внедрению энергосберегающих технологий.

Филиал "Гомельская ТЭЦ-2" называют локомотивом в работе "Гомельэнерго". Здесь вырабатывается более половины электрической и свыше трети тепловой энергии региона.-0-