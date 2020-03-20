На каникулах в Гомельской области организуют 370 пришкольных лагерей

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 9,5 тыс. детей планируют оздоровить в Гомельской области в пришкольных лагерях на весенних каникулах с 30 марта по 4 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

На каникулах, по предварительным данным, будут работать около 370 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Они будут созданы на базах учреждений образования, специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва. На оздоровление детей из республиканского бюджета выделено около Br240 тыс.

Продолжительность смены составит шесть дней. "При комплектовании групп отдается преимущество детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, ребятам, находящимся в социально опасном положении, а также детям из приемных и опекунских семей, школьникам, состоящим на различных видах учета", - отметили в управлении.

Для полезного досуга детей организаторы разработали оздоровительно-образовательные программы. В планах - игры, конкурсы, кружки, секции, творческие мастерские и другие мероприятия.

Особое внимание уделят формированию навыков безопасного поведения. Тематические беседы, тренинги, организованные во взаимодействии с МЧС, ГАИ, ОСВОДом, ИДН, посвятят соблюдению правил личной и общественной безопасности. Ребят научат, как вести себя с незнакомыми людьми, в интернете и в различных ситуациях.

"Все мероприятия направлены на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, интеллектуальное воспитание детей, развитие их творческих способностей и физической активности", - добавили в управлении.-0-