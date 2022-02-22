На капремонт жилфонда Витебской области в 2021 году израсходовано более Br70 млн

22 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На капитальный ремонт жилищного фонда в Витебской области в 2021 году было израсходовано более Br70 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Витебского облисполкома.

"В прошлом году на проведение капитального ремонта жилищного фонда израсходовано Br70,2 млн, в том числе Br37,1 млн бюджетных средств и Br33,1 млн отчислений нанимателей, собственников и членов организаций застройщиков. На протяжении последних лет в области наблюдался поступательный прирост объемов ввода площади после капремонта. В прошлом году после капитального ремонта введено в эксплуатацию 403 тыс. кв.м общей площади жилых помещений при задании в 500 тыс. кв.м", - отметили в главном управлении.

По плану в график капремонта жилфонда в 2021 году были включены 286 объектов, из них с вводом площади - 185. По 146 объектам с вводом площади работы были завершены, по 5 объектам они не производились, по 34 объектам, из которых 12 находятся в Витебске, капремонт начат и будет продолжен в этом году.

По области в целом за счет средств собственников или нанимателей жилых помещений было отремонтировано около 1,4 тыс. подъездов (54,6% к заданию). В главном управлении ЖКХ в данном направлении отметили неудовлетворительную работу в Полоцком (21,0% к заданию) и Верхнедвинском (13,5%) районах, а также в Витебске (10,2%).

В прошлом году в жилых домах также заменили 142 лифта, отработавших нормативные сроки эксплуатации, полностью выполнив доведенный план. На этот вид работ использовали Br5 млн бюджетных средств и Br4 млн бюджетного кредита.-0-