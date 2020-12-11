На комплексе H-Oil Мозырского НПЗ начали обкатку компрессоров на природном газе

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На строящемся комплексе H-Oil Мозырского НПЗ начали обкатку компрессоров на природном газе установки производства водорода, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Операции проходят под контролем представителя итальянской компании-изготовителя. Кроме заводских специалистов задействован еще один итальянский партнер, который отслеживает ситуацию онлайн из Индии.

"Для обкатки каждого компрессора необходимо 72 часа. Не исключено, что после проведения процедуры их не остановят, проверят все рабочие характеристики оборудования, чтобы убедиться в устойчивой работе", - отметили на заводе. По словам итальянского партнера, до 20 декабря все должно быть сделано.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути, комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-