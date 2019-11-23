На литовских пунктах пропуска возможны затруднения в движении

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за обновления информационных систем литовская сторона не ритмично принимает транспорт, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации таможенной службы Литвы, с 9 часов утра 22 ноября в пунктах пропуска, расположенных на границе с Беларусью, не работают информационные системы. Связано это с обновлением программных продуктов.

"Транспорт, следующий в Литву, сопредельной стороной принимается не ритмично. Ориентировочно окончание работ намечено на 18.00 по белорусскому времени", - сообщили в Гродненской региональной таможне.

Тем, кто планирует пересечение границы через пункты пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка", "Привалка", следует учитывать эту информацию.-0-