На новой линии минского метро в ноябре начнут монтировать защитные экраны

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строящихся станциях минского метро в ноябре начнут монтировать защитные экраны, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Дирекции по строительству Минского метрополитена Алексей Мурач.

Всего планируется поставка восьми платформенных ограждений. Они позволят исключить случайные падения пассажиров на рельсы, будут открываться синхронно с дверями прибывающего поезда.

Производителем устройств выступает турецкий холдинг Albayrak. Сначала экраны установят на станции "Ковальская Слобода" (на пересечении ул. Жуковского и ул. Воронянского), поскольку она находится в высокой степени готовности. Здесь завершены работы на платформенном участке.

"Для минского метрополитена это совершенно новая система. После ее апробации, возможно распространение нововведения на действующие станции метро. Защитные экраны - один из способов обеспечить безопасность эксплуатации подземки", - отметил Алексей Мурач.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В настоящее время ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). Открыть для движения первый участок планируется в 2020 году.-0-