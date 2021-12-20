На областной профсоюзной елке в Витебске соберутся почти 600 ребят

20 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Главным подарком детям от профсоюза работников здравоохранения Витебской области станет праздничная программа "Большой секрет Деда Мороза", которая 25 декабря соберет в Витебске около 600 зрителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме профсоюзов.

В Витебском дворце культуры и техники железнодорожников дадут сказочное представление, где дети членов отраслевого профсоюза со всей области побывают в гостях у новогодних героев. Они вместе с фиксиками, троллями, Эльзой из мультфильма "Холодное сердце" и другими персонажами попытаются раскрыть главную тайну зимнего волшебника. Мальчики и девочки увидят яркие номера, услышат знакомые песни и даже смогут подхватить их слова, чтобы сообща победить зло и помочь добру восторжествовать. Каждому участнику профсоюзной елки перед началом концерта вручат сладкие подарки.

Профсоюзы области уже активно помогают детям, проявляют инициативу на местах и инициируют акции. Так, первичка Толочинской ЦРБ до 25 декабря проводит благотворительную акцию "Чужих детей не бывает". Члены профсоюза собирают средства на подарки для воспитанников Толочинского государственного социального приюта. Это сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Взрослые решили поделиться с мальчиками и девочками частичкой душевного тепла и вручить им хотя бы небольшие подарки. Они собирают сладости, канцелярские товары, альбомы, раскраски, книги, игрушки, конструкторы, пазлы, настольные игры и все, чем захотят порадовать малышей неравнодушные люди. А первичка областного диагностического центра направит средства на помощь областному роддому.

Как отметили в обкоме, отраслевой профсоюз медиков во время праздничной акции уже оказал помощь на Br137 тыс. и планирует направить на подарки маленьким жителям Витебщины еще около Br100 тыс.-0-