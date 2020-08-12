На обновленном мосту через Неман в Гродно монтируют пролеты

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На обновленном мосту через Неман в Гродно завершены работы на опорах. Сейчас мостостроители приступили к монтажу пролетных строений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Ярослав Жилинский, директор Гродненского филиала ОАО "Мостострой" - одного из генподрядчиков строительства.

В Гродно под автомобильный мост реконструируют построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Более 10 лет назад разобрали ведущую к мосту железнодорожную ветку, некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста и реконструировать его под автомобильный. Для этого использовалась и часть опор старого моста, их дополнительно укрепляли и расширяли. Берега укрепили габионами - металлическими сварными конструкциями, заполненными камнями.

Ярослав Жилинский рассказал, что работы на опорах выполнены полностью. Сейчас мостостроители монтируют металлические пролетные строения. Общий вес их составит около 1,5 тыс. тонн. Кроме того, на первом пролете уже уложена и железобетонная плита проезжей части.

Длина обновленного моста составит около 240 м, ширина возрастет до 17,5 м, высота над уровнем Немана - около 32 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону, широкие и комфортные тротуары, велодорожка.

Реконструкция моста - важный этап строительства большого объездного кольца вокруг Гродно. Первый его участок свяжет районы Вишневец, Южный и Ольшанка с трассой М6 и промышленной зоной в районе "Гродно Азот". Новая городская магистраль позволит существенно разгрузить другие улицы и три существующих моста через Неман.

Как сообщалось, строительство новой городской магистрали разделено на несколько этапов. Дорога к мосту на левом берегу Немана начнется неподалеку от спального района Вишневец. На правом берегу реки новая магистраль выйдет к трассе М6 - здесь появится современная двухуровневая развязка. После трассы М6 новая дорога пересечет Скидельское шоссе и выйдет на проспект Космонавтов.

В перспективе городская магистраль пройдет в районе улицы Карского, ее продлят до улицы Лапенковской с выходом на застраиваемый жилой район Грандичи. Дальше дорогу проложат в район КСМ, где должен появиться еще один мост через Неман, затем она пройдет через районы Барановичи и Ольшанка и замкнет городское кольцо.-0-

Фото Леонида Щеглова