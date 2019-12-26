26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На одного безработного в Гомельской области приходится семь вакансий, сообщил сегодня журналистам на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Петр Шутько, передает корреспондент БЕЛТА.

При 1,5 тыс. безработных в банке вакансий свыше 10,5 тыс. предложений, отметил председатель комитета. В то же время он констатировал сохранение дисбаланса спроса и предложения. Так, наиболее востребованные вакансии - водитель, тракторист, швея, повар, из служащих - врач, медсестра, ветврач, зоотехник. Безработные чаще всего хотят трудоустроиться в качестве рабочих по разным направлениям, экономистов и другим специальностям.

На заседании Петр Шутько актуализировал задачу, стоящую перед органами управления, заинтересованными службами, нанимателями, по повышению эффективности использования потенциала работающих, вовлечению в экономически активную деятельность различных категорий незанятого населения.

Всего в Гомельской области за 9 месяцев этого года органы по труду, занятости и социальной защите оказали содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 18,8 тыс. жителям региона, в том числе более 13 тыс. безработным. Большое внимание в регионе уделяется оказанию содействия в организации предпринимательской деятельности, по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с предоставлением субсидий. Такую финансовую поддержку в этом году получили 325 безработных. Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации направили свыше 900 человек, при этом более 60% - под заказ нанимателей.

Для приобретения опыта практической работы на временные рабочие места из числа выпускников высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, а также прошедших обучение по направлениям органов по труду трудоустроены 159 человек. Во временную занятость - на оплачиваемых общественных работах - были вовлечены около 7 тыс. жителей региона.

"Результат данной работы сказался на ситуации на рынке труда. Численность граждан, состоящих в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась более чем на 40% и составила чуть более 1,5 тыс. человек", - отметил Петр Шутько.

Уровень зарегистрированной безработицы в Гомельской области на 1 октября составил 0,3% при прогнозе к концу года не более 1%.

Кроме того, в пяти из шести районов Гомельской области (Жлобинском, Лельчицком, Лоевском, Октябрьском, Светлогорском), которые были отнесены в этом году к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, ситуация улучшилась, и они вышли из этой категории. В одном Хойникском ситуация не изменилась. Определены районы, которые включены в эту категорию в следующем году. "Это только три района. Помимо Хойникского - Добрушский и Рогачевский", - сказал председатель комитета.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поставил перед органами по труду задачу детально проанализировать банк вакансий, их динамику. Руководитель области также обратил внимание, что необходимо искать новые инновационные проекты, инвестиционные направления. Это будет способствовать и созданию рабочих мест, и дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда.-0-