На одного безработного в Витебской области приходится 5 вакансий

29 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На одного безработного в Витебской области в банке данных имеется пять вакансий, сообщил на итоговой коллегии председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров, передает корреспондент БЕЛТА.

За прошлый год снизилось число граждан, не занятых в экономике региона. В начале 2020 года их числилось более 1,5 тыс. человек, к концу осталось 1,3 тыс. Около 21% безработных в Витебской области - длительно не работающие. "По состоянию на 1 января 2021 года имелось около 6,5 тыс. вакансий. Это по пять вакансий на человека. На рынке труда Витебской области стабильно сохраняется спрос на квалифицированные кадры", - отметил Александр Христофоров.

Председатель комитета добавил, что особое внимание уделили гражданам, которые не способны на равных конкурировать на рынке труда. "Более 1,5 тыс. человек из этой категории было трудоустроено в 2020 году", - сообщил он.

Во всех регионах области выросла заработная плата. Ее среднемесячный областной показатель увеличился на 14% и составляет больше Br1,05 тыс. На этот год поставлена задача добиться, чтобы сумма приблизилась к Br1,13 тыс.

В девяти районах области была напряженная ситуация с занятостью населения, теперь таких осталось три. Улучшается положение благодаря тому, что открываются новые предприятия и производства, в том числе аграрного профиля в сельской местности.

"Регистрируемая безработица в области сохранилась на том же уровне, что и в прошлом году. Удалось не допустить ее роста. Сегодня она составляет 0,3%. Это один из положительных показателей нашей области, отмеченных министром труда и социальной защиты Беларуси Ириной Костевич на недавнем заседании облисполкома", - рассказал глава комитета.-0-