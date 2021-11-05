На оздоровление медиков Витебской области профсоюз выделил более Br22 тыс.

5 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На оздоровление медиков Витебской области отраслевой обком профсоюзов за 9 месяцев выделил более Br22 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения (БПРЗ).

"За 9 месяцев приобрели 1094 санаторно-курортные путевки для членов профсоюза и их детей. Предпочтение было отдано санаториям УП "Белпрофсоюзкурорт", сюда медики получили 657 путевок. Активное участие в удешевлении путевок принял областной комитет профсоюза. Сумма, выделенная на эти цели за январь-сентябрь, составила более Br22 тыс.", - отметили в областном профкоме.

Всего оздоровление и санаторно-курортное лечение за 9 месяцев получили 2,9% от общей численности работающих членов профсоюза Витебской областной организации БПРЗ.

Одним из активно используемых первичками вариантов оздоровления работников является форма кратковременного отдыха - туры выходного дня. Обычно они проводятся в санаторно-курортных учреждениях, самым популярным местом таких туров в Витебской области является санаторий "Летцы". Здесь медики нередко проводят спортивно-развлекательные, образовательные мероприятия и обучающие лекции. Подобные поездки также финансируются из профсоюзного фонда.

"Поддержание здоровья и реабилитация членов профсоюза традиционно является одним из важных направлений профсоюзной деятельности Витебского областного комитета профсоюза работников здравоохранения. Особую важность эта работа приобретает в сложившейся эпидемиологической обстановке. Пристальное внимание уделяется вопросам оздоровления и санаторно-курортного лечения медицинских работников, переболевших COVID-19", - отметил председатель обкома БПРЗ Владимир Плыткевич.-0-