На озере Освейском запрещено плавать на лодках до 1 марта

21 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Верхнедвинский райисполком принял решение о запрете выхода плавсредств на озеро Освейское, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации ОСВОД Александр Мясоедов.

"Решение местных властей действует с 21 января по 1 марта и принято в связи с двумя трагическими случаями, в результате которых погибли четыре человека. Контроль за его исполнением возложен на арендаторов озера и все другие заинтересованные ведомства и организации", - сказал Александр Мясоедов.

Как сообщалось, 20 января на лодке перевернулись двое мужчин. На рыбаках были спасательные жилеты. "Скорее всего, они погибли из-за переохлаждения, так как вода очень холодная. К тому же в эти дни на озере наблюдаются сильные волны", - отметил руководитель организации. Он добавил, что в нескольких километрах от места этой трагедии уже неделю группа водолазов, привлеченных из разных районов области, продолжает поиски утонувшего 15 января мужчины. Вместе с ним из-за опрокинувшейся лодки тогда погиб еще один рыбак. Третьего удалось спасти местным жителям.-0-