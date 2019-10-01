На парламентских выборах в Витебской области будут работать около 80 наблюдателей от СНГ

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Около 80 наблюдателей войдут в миссию от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва в Витебской области, сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, координатор миссии СНГ Ольга Кремская.

В состав миссии войдут представители всех государств СНГ. Во время выборов они собираются посетить все избирательные округа в области. "Сегодня мы побывали во всех четырех окружных комиссиях Витебска, пообщались с их председателями. Вся работа проходит стандартно и спокойно в соответствии с законодательством. Завтра планируем посмотреть формирование участковых избирательных комиссий", - отметила Ольга Кремская.

Во время встречи с представителями наблюдателей от СНГ председатель Витебской областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей седьмого созыва Дмитрий Хома отметил, что в регионе зарегистрированы 53 инициативные группы. "Каких-либо серьезных жалоб либо нарушений, в том числе о работе этих групп, в областную комиссию не поступало", - сказал он.

Всего в Витебской области в состав 768 участковых комиссий выдвинуто более 9,7 тыс. претендентов, из которых почти половину представляют общественные объединения и политические партии. Более 3,9 тыс. возможных членов избиркомов выдвинуты гражданами путем подачи заявлений, свыше 1 тыс. - трудовыми коллективами.-0-