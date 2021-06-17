На пляже в Жлобине приостановлено купание

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области приостановлено купание в одной зоне отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Исследовано 247 проб из водоемов на соответствие показателям безопасности. Две из них не соответствовали по микробиологическим показателям, 22 - по санитарно-химическим показателям.

Как уточнили в отделении коммунальной гигиены, в настоящее время приостановлено купание для детей и взрослых на городском пляже на р. Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" КЖУП "Уником" в Жлобине.

Исследования воды продолжаются. Информация о состоянии водоемов будет оперативно обновляться.-0-