На поддержку предпринимательства в Могилевской области в 2022 году направят почти Br4 млн

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в 2022 году на поддержку предпринимательства планируют направить почти Br4 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

"На поддержку предпринимательства в областном бюджете на 2022 год заложено порядка Br4 млн, - сказал Руслан Страхар. - Эти средства планируется направить на развитие эффективных проектов. Для этого на местах необходимо оптимизировать работу по их подбору, а также использованию различных инструментов поддержки для сохранения стабильного и устойчивого развития бизнеса, стимулирования деловой активности. В целом в 2022 году в регионе появятся не менее 600 новых коммерческих организаций".

Заместитель председателя облисполкома подчеркнул: вклад малого и среднего бизнеса в экономическое развитие Могилевской области значителен. Так, за 10 месяцев текущего года эта категория плательщиков сформировала 40% поступлений в бюджет, или Br547 млн. И это при наличии субъективных проблемных вопросов - в условиях сужения внешних рынков у экспортеров, обеспечения сырьевыми ресурсами и др.

"Возникает еще ряд вопросов, требующих разъяснения и постоянной работы с предпринимателями со стороны исполнительной власти, - отметил Руслан Страхар. - В их числе планируемые изменения субъектного состава малого предпринимательства и подходов к налогообложению, необходимость использования кассового оборудования на рынках при торговле непродовольственными товарами, а с 18 марта 2022 года - и продовольственной группой. Поэтому на нынешнем этапе крайне важно установить открытый диалог с бизнесом, оперативно реагировать на возникающие вопросы".

Специалист еще раз подчеркнул: основная цель социально-экономического развития области в 2022 году осталась неизменной - увеличение благосостояния населения за счет роста экономики. "Правительство поставило задачу обеспечить темп роста заработной платы 109,7%, - сказал Руслан Страхар. - Для этого необходимо обеспечить рост производительности труда за счет укрепления технологической базы и укомплектования квалифицированными кадрами. А для наполняемости бюджета, финансирования строительства и содержания объектов социальной сферы нужно обеспечить и рост доходов в бюджет на уровне не менее 107,6%".

"Современные условия ставят перед нами все более непростые задачи, для решения которых требуется максимальная собранность и исполнительская дисциплина на местах для принятия взвешенных и рациональных управленческих решений", - подытожил Руслан Страхар.-0-