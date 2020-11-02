На подводном переходе нефтяной магистрали через Припять провели учения

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Гомельтранснефть Дружба" провели учебно-тренировочные занятия по локализации разлива нефти и ликвидации его последствий на водной поверхности, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Учения дислоцировались на подводном переходе магистрального нефтепровода Унеча-Мозырь через реку Припять в Мозырском районе.

На месте были задействованы специалисты аварийно-восстановительной службы филиала линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь". Они отрабатывали требования промышленной безопасности, порядок действий по локализации и сбору нефти на рубеже Л и СН №2 в районе деревни Барбаров при условной аварийной ситуации.

"Персонал повторил алгоритм по установке основного стационарного и дополнительных надувных боновых заграждений для направления нефтяного пятна к месту размещения нефтесборочного оборудования. На учениях опробовано новое стационарное боновое заграждение длиной 240 м, установленное на рубеже в начале октября", - рассказали на предприятии.-0-

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"