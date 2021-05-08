На поезде Памяти из Витебска в Брест отправятся 450 делегатов

8 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в 21.50 с Витебского железнодорожного вокзала на поезде Памяти в Брест отправятся 450 участников республиканской акции "Беларусь помнит", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома Татьяна Игнаткова.

С железнодорожного вокзала Витебска сегодня в 21.50 отправится поезд Памяти по маршруту Витебск - Брест. Конечным пунктом назначения витебской делегации станет величественная Брестская крепость. "От северного региона в республиканской акции "Беларусь помнит" будут участвовать 450 делегатов. Это витебские школьники, воспитанники детского дома города Витебска, члены городского объединения Белорусского союз женщин, представители общественных организаций и другие. Для них будет отведено 9 вагонов железнодорожного состава", - рассказала Татьяна Игнаткова.

Во время поездки в празднично украшенных вагонах для участников будет проводиться анимационная программа, смотр-конкурс по теме "Я помню, мы помним, Беларусь помнит!". В конкурсе ребята и взрослые должны будут рассказать о родственниках - участниках Великой Отечественной войны, партизанах, подпольщиках, тружениках тыла. В пути будут звучать песни военных лет, проводиться тематические викторины и конкурсы. Самые активные участники получат памятные награды.

9 мая, в День Великой Победы, участники акции посетят Брестскую крепость, где примут участие в митинге-реквиеме, возложат цветы к Вечному огню, посетят экспозиции музеев. Члены Витебской городской организации Белорусского союза женщин пообщаются со своими коллегами из Бреста.

Организаторами и координаторами патриотического путешествия являются витебский туроператор "ИЛВА" и отдел идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома.-0-