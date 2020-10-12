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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Независимости в Минске вводится поэтапное ограничение движения транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"В целях обеспечения безопасности граждан, двигающихся вдоль проспекта Независимости и периодически осуществляющих выход на проезжую часть, в настоящее время сотрудниками столичной Госавтоинспекции вводится поэтапное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей", - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция призывает граждан к благоразумию и неукоснительному соблюдению требований законодательства, в частности, правил дорожного движения.-0-