На реализацию инвестпрограммы Гомельской области в 2020 году направят свыше Br76 млн

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в нынешнем году на реализацию инвестиционной программы направят Br76,3 млн. Соответствующее решение поддержано сегодня на сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич уточнил, что всего в перечень объектов строительства по инвестиционной программе на этот год включили более 130 позиций.

Так, на объекты в сфере образования предусмотрено Br16 млн. Основной объем средств планируют направить на строительство средних школ в Гомеле (в микрорайонах №21 и №96), реконструкцию спального корпуса оздоровительного лагеря "Ченковский бор" под детский сад.

На сферу здравоохранения выделено Br9,8 млн. В перечне - модернизация помещений оперблока по улице Ильича в областном центре, реконструкция приемного отделения Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, поликлиника в микрорайоне №17.

Работы почти на Br2,1 млн предстоит выполнить на объектах культуры. Речь идет о памятнике архитектуры XVIII века - комплексе бывшего коллегиума иезуитов в Юровичах Калинковичского района, музее под открытым небом - стоянке первобытного человека в этом же населенном пункте, реконструкции здания детского сада в Жлобине под краеведческий музей.

В числе основных пунктов по физической культуре и спорту - реконструкция здания СДЮШОР №1 в Гомеле, спортивно-оздоровительный центр в Мозыре. Общий объем финансирования на эту сферу запланирован в размере Br3 млн.

В аграрной отрасли по программе продолжится реконструкция молочно-товарной фермы в Житковичском районе, появятся другие объекты.

Около Br26,3 млн направляют на жилищное строительство и строительство в ЖКХ, Br12,9 млн - на сохранение и использование мелиоративных земель.

Дмитрий Гайкевич отметил, что инвестиционная программа будет корректироваться в процессе исполнения областного бюджета. Основными целями определены ввод в эксплуатацию объектов в срок, очерченный проектно-сметной документацией, развитие и укрепление материально-технической базы социальной сферы, ЖКХ, жилищного строительства. "Главное внимание уделено обеспечению жилых районов социально гарантированными объектами", - подчеркнул председатель комитета.-0-