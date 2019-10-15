На Речицком месторождении нефти пробурен самый крупный в стране куст скважин

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" пробурило самую крупную в стране группу нефтяных скважин. Куст-рекордсмен насчитывает 14 объектов на Речицком месторождении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На строительство скважин, сгруппированных на близком расстоянии друг от друга, потребовалось четыре года и девять месяцев. На каждую из них - немногим более трех месяцев. Благодаря использованию современных установок отдельные объекты были пробурены в рекордные сроки. Так, скважина №352 построена менее чем за 80 суток.

Как рассказал начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко, все объекты пробурены для создания сетки скважин на открытой ланско-старооскольской залежи. 11 скважин - добывающие, 3 - нагнетательные. Накопленная добыча нефти из этих скважин составляет более 120 тыс. т.

При бурении этого куста скважин были внедрены новые методики, апробировано инновационное оборудование. "К примеру, на скважине №378 достигнут рекорд суточной проходки СУБРа - 474 м. А на 353-й скважине впервые использовали новую технологию бурения: интервал 770-2670 м пробурен специальным долотом за два рейса. Средняя механическая скорость проходки составила 19,8 м/ч", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время строится скважина №15 на Карташовском месторождении. В перспективе здесь будет новый куст из четырех объектов. Также разбуривается группа из семи скважин на Речицкой площадке.

По данным пресс-службы, кустовое строительство наклонных скважин широко распространено в Западной Сибири, где значительные объемы буровых работ выполняют в сложных природно-климатических условиях. Для Беларуси этот метод не типичен, однако из-за ряда преимуществ, включая уменьшение объемов строительства коммуникаций, количества перевозок и затрат по отсыпке и обустройству площадок, будет расширяться. По оценке специалистов, кустовое бурение в Беларуси эффективно и полностью оправдано.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-