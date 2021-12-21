На ремонт поликлиники в Шумилино затрачено около Br1,5 млн

21 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня состоится торжественное открытие поликлиники Шумилинской центральной районной больницы (ЦРБ), где провели ремонт за счет областного бюджета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома.

Еще во время подготовки к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2021" было принято решение провести ремонтные работы на одном из важных социальных объектов городского поселка. На текущий ремонт было выделено около Br1,5 млн, и в итоге они были освоены в полном объеме.

"Экстерьер и интерьер поликлиники преобразился, теперь пациентам и врачам будет комфортнее в обновленных кабинетах. Здесь полностью заменили мебель. Появилась и новая регистратура, которая стала более открытой. В учреждении здравоохранения был проведен капитальный ремонт двух больничных лифтов на сумму Br186 тыс. Также установили новую систему видеонаблюдения, модернизировали и полностью смонтировали систему пожарной охраны. Для борьбы с коронавирусной инфекцией осуществлен ремонт системы подачи медицинского кислорода, установлены дополнительные стационарные кислородные точки, приобретены кислородные увлажнители", - подчеркнули в облздраве.

Для укрепления сферы здравоохранения Шумилинского района была пополнена и материально-техническая база ЦРБ: облздрав приобрел две укомплектованные медицинским оборудованием машины скорой помощи, которые уже работают в регионе, и видеогастроскопическую стойку с видеогастроскопом Olimpus GIF-LV1. Для реанимационного отделения учреждения здравоохранения за счет местного бюджета закупили медицинский монитор, инфузионные шприцевые насосы, необходимую компьютерную технику. Как отметили в облздраве, ввод в эксплуатацию обновленной поликлиники значительно улучшит качество оказания медпомощи.-0-