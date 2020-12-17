На рынке труда Витебска не хватает швей и обувщиков

17 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Самыми востребованными специальностями у нанимателей Витебска в этом году были швеи, сборщики обуви, водители, медсестры, продавцы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома Марина Будкевич.

"В этом году на рынке труда Витебска сохранилась потребность в рабочих специальностях. Около 75% заявок приходит на рабочие профессии. В банке данных службы занятости сейчас находятся около 1,5 тыс. вакансий. Самым большим спросом работодателей областного центра в 2020 году пользовались швеи, водители, медсестры, продавцы, контролеры-кассиры, сборщики обуви, слесари по ремонту автомобилей", - отметила Марина Будкевич. За январь - ноябрь на постоянную работу устроили 2,4 тыс. граждан.

До сих пор нет возможности укомплектовать имеющиеся вакансии швей и обувщиков. При достаточно высокой средней зарплате и полном соцпакете, которые предлагает одно из крупнейших предприятий обувной отрасли СООО "Белвест", найти желающих на эти специальности непросто. Так, для работников предприятия предусмотрены премии, в том числе за выполнение плана, дополнительные выплаты для некурящих, надбавки за профмастерство. На месте проводится обучение и переобучение на востребованные специальности, причем в период учебы начисляется ставка первого разряда - Br220.

Выпускники технических колледжей, получившие специальности швей и сборщиков обуви, как правило, отбывают на предприятии два года положенной отработки и меняют профессию.

"Заработная плата на данном предприятии зависит от выработки: чем больше сделает рабочий, тем большую сумму увидит в итоговом расчетном листе. Однако молодежи трудно выполнять однообразные операции и нести ответственность за производственный брак. Часто получается, что после обязательной отработки молодые специалисты обращаются в центр занятости и проходят переобучение на более простые профессии. Девушки открывают салоны красоты, кабинеты ногтевого сервиса, например, и работают, что называется, на себя. На том же "Белвесте" сейчас трудится уже состоявшийся костяк работников. А новоиспеченные специалисты стараются найти работу полегче", - рассказала Марина Будкевич.

Получить нужную и актуальную информацию об имеющихся вакансиях граждане могут на сайте управления, в общереспубликанском банке вакансий и на ярмарках вакансий. Всего в этом году с участием представителей предприятий Витебска проведено 14 ярмарок вакансий. В том числе, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию, 9 электронных в режиме реального времени.

Традиционно управление по труду, занятости и социальной защите Витебска помогает не только устроиться безработным, но и получить новые специальности. Желающие могут пройти профобучение на базе 6 ссузов Витебска. Для безработных и нуждающихся в трудоустройстве есть выбор из 16 специальностей. Среди них водители электротранспорта, электрогазосварщики, операторы котельной, слесари-сантехники, мастера по маникюру. С начала года такой возможностью воспользовались 153 человека. Больше всего было подготовлено продавцов - 48 человек, поваров (23), водителей троллейбуса (19). Например, получить профессию мастера по маникюру и педикюру пожелала витебчанка, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком.

"До конца года на обучение по специальности "продавец" направим еще 15 человек. В этом году более 80% направленных на обучение граждан получали новые специальности с гарантированным трудоустройством. Как правило, такие вакансии закрываем под заказ предприятий", - рассказала Марина Будкевич.

Кроме трудоустройства на государственные и частные предприятия, жители Витебска получают помощь в организации собственного бизнеса. В этом году государственную субсидию (11 бюджетов прожиточного минимума) для открытия своего дела получили 23 человека. Самые популярные направления среди витебчан - торговля, оказание услуг, в том числе в бьюти-сфере, грузоперевозки, отделочные работы. Из новых и редких - студия йоги и услуга "муж на час".

Марина Будкевич подчеркнула, что численность занятого в экономике населения в Витебске осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 158,3 тыс. человек. "Уровень безработицы к экономически активному населению на 1 декабря составил 0,2 процента", - добавила она.-0-