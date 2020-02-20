На семинаре под Гродно решали, что делать с растущей популяцией зубров

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродненском районе с участием представителей Минприроды, ученых, хозяйственников, экологов, лесников и других заинтересованных прошло совещание о перспективах сохранения популяции европейского зубра в Беларуси и устойчивого управления ею, передает корреспондент БЕЛТА.

Агрогородок Озеры Гродненского района стал местом проведения семинара не случайно. Местный СПК "Озеры" наряду с Беловежской пущей и Осиповичским опытным лесхозом - крупнейший держатель европейского зубра в стране. Сейчас в нескольких стадах в окрестностях Озер живут около 400 зубров. Всего в стране обитает порядка 2 тыс. особей.

"Беларусь может гордиться тем, что стояла у истоков сохранения и приумножения популяции европейского зубра. Сегодня уже перед нами другие вопросы, в том числе расселения, регулирования популяции и даже сохранения чистоты породы", - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Он подчеркнул: некоторые популяции зубров разрослись настолько, что территории, где они проживают, не способны обеспечить им достаточную кормовую базу.

В актуальности проблемы предлагает убедиться председатель СПК "Озеры" Александр Шишко. В 1998 году в хозяйство были завезены первые 18 зубров. Сегодня их почти в 20 раз больше, что сильно превышает оптимальное количество. И стада продолжают расти. Только в 2019 году родилось свыше 50 зубрят. Зубров на протяжении холодного времени года подкармливают, но они, особенно в такую зиму, предпочитают выходить на поля. Страдают от этого озимые культуры. В СПК "Озеры" пахотные земли сегодня ограждают сигнальной лентой, используют для отпугивания животных так называемые газовые пушки, издающие звуки, похожие на выстрел.

"Зубры - дикие животные. Понятно, что они не знают границ. Сегодня популяция выходит за пределы первоначальной территории. Страдают посевы и соседних хозяйств. Экономический урон серьезный, он исчисляется сотнями тысяч белорусских рублей", - отметил Александр Шишко. Он подчеркнул: на содержание зубров хозяйство тратит около $100-120 тыс. ежегодно. Среди возможных решений проблемы - расселение популяции, регулирование ее численности, например, путем передачи части зубров охотхозяйствам страны.

Генеральный директор государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам" Александр Чайковский считает, что потенциал страны в развитии популяции зубра не исчерпан. "Пока нет популяций зубра в восточной части страны, хотя там имеются пригодные для этого вида территории. Да, создание новых популяций связано с определенными затратами, однако при должном подходе все можно реализовать", - отметил он. К слову, в СПК "Озеры" есть положительный опыт: зубров из-под Гродно переселяли в Дятловский район, Витебскую область и даже в Россию.

Андрей Худык отметил: решать возникшие вопросы нужно сообща. "Для выработки стратегии дальнейших действий и проводится это совещание. Вариантов много. Важно, чтобы принятые решения позволили обеспечить долгосрочное сохранение зубра как вида", - подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. Он добавил, что в этой сфере изучается и международный опыт.-0-

Фото Леонида Щеглова