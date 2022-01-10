На станции метро "Немига" закрыты выходы в направлении Городского вала и ТД "На Немиге"

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые выходы закрыты на станции метро "Немига" из-за ремонта путепровода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичной подземки.
"На станции метро "Немига" выходы №2-2 и №4-2 из пешеходного перехода на улицу Немига в направлении Городского вала и ТД "На Немиге" полностью закрыты в связи с проведением ремонтно-строительных работ", - говорится в сообщении.
На станцию "Немига" можно попасть через выход №4-1 (со стороны Дворца спорта) и №2-1 (со стороны Свято-Духового кафедрального собора).
Станция метро "Немига" и весь Минский метрополитен работают в штатном режиме. Столичная подземка приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-