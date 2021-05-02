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02 мая 2021, 17:12

На территории Лоевского района появились "безопасные колодцы"

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Лоевского района появились "безопасные колодцы". Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Теперь пополнить багаж знаний население может даже во время набора воды из колодца. Спасатели Лоевского районного отдела по ЧС разместили на колодцах стилизованные надписи, напоминающие гражданам номера телефонов службы спасения.

"Если обратить внимание на неблагоприятную статистику, то можно заметить, что большинство пожаров происходит в сельской местности по причине неосторожного обращения с огнем. Зачастую, оказавшись в экстремальной ситуации, человек подается панике и при этом не может вспомнить номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью. А такая яркая и запоминающаяся надпись на колодцах, как "При пожаре звони 101 или 112", будет ежедневно напоминать сельским жителям о соблюдении правил пожарной безопасности и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - отметили в МЧС. -0-

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