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09 апреля 2020, 17:22

На территории мемориального комплекса в Кировском районе завершают закладку парка

9 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Борки Кировского района завершается закладка парка. Он станет одним из объектов реконструируемого мемориального комплекса памяти сожженных во время войны деревень Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Свою лепту в создание парка 9 апреля внесли председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин и другие. Благодаря им на территории объекта появилась аллея из 12 красных дубов и 37 декоративных яблонь.

"На призыв оказать помощь в высадке парка откликнулись многие - представители исполнительной власти, депутаты, ветераны и молодежь, - отметил Леонид Заяц. - Люди сочли это своим долгом - почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Это важная и нужная инициатива: в назидание будущим поколениям мы должны показать и рассказать, что даже самые сложные конфликты не должны решаться с оружием в руках. Договариваться мирным путем, не посягать на человеческую жизнь, помнить уроки истории - вот чему мы должны научить наших детей и внуков".

Высаживать растения на территории будущего парка, площадь которого составит около 1 га, начали 4 апреля, завершить планируют в течение недели. Всего с помощью актива Кировского района высадят около 1,1 тыс. деревьев и кустарников. В парке появятся лиственница, береза, рябина, барбарис. Планируется посадить газонную траву, для этого заготовлено около 60 кг семян.

"Символично, что посадочный материал мы брали из разных уголков Могилевщины, - рассказал директор ГЛХУ "Бобруйский лесхоз" Андрей Цвирко. - Ведь мемориал как символ продолжения жизни посвящен всем сожженным деревням нашей области. Мы не случайно закладываем парк в первых числах апреля: к моменту открытия обновленного мемориального комплекса растения успеют укорениться и зазеленеть. В перспективе на территории парка появятся пешеходные дорожки, скамейки и беседки".

Памятный знак жителям сожженных в годы войны деревень в виде скульптуры воина и девушки, возлагающей цветы, появился в деревне Борки еще в начале 1960-х годов. Со временем здесь возвели часовню в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" и установили стену памяти - шесть гранитных плит с названиями 112 уничтоженных населенных пунктов региона.

К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне реконструкция мемориала будет завершена. Открытие обновленного объекта запланировано на 15 июля. В этот день в 1942 году в деревне Борки немецкие солдаты уничтожили почти 2 тыс. людей. Это одна из самых массовых единовременных карательных операций за время войны. Трагедия в Борках равна Хатынской, и символично, что земля с прахом погибших жителей Кировского района хранится на Хатынском кладбище сожженных деревень Беларуси как назидание потомкам.-0-

Фото Олега Фойницкого

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Заяц Кировск Могилевская область парки
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